Bakanlık duyurdu: "İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçağın yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

HAVA MUHALEFETİ UÇUŞLARI DA ETKİLEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'daki kuvvetli sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanmıştır. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir.

43 UÇAK BAŞKA ŞEHİRLERE YÖNLENDİRİLDİ

Yurt içinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2, Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir. Yurt dışında ise Tahran'a 1, Burgaz'a 2, Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır