İstanbul'u sel vurdu, Kağıthane deresi taştı! Gazeteci Adem Metan o bölgeden an be an aktardı: "Umarım korkulan bir tablo olmaz"

İstanbul'da yoğun yağış hayatı felç etti. Birçok ilçede yollar göle dönerken, araçlar sel sularına kapıldı ve insanlar yollarda mahsur kaldı. Fatih'te ise yerdeki kabloya bastıktan sonra elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İSTANBUL SELE TESLİM! KAĞITHANE DERESİ TAŞTI

Birçok ilçeden su taşkınlarına ilişkin haberler gelirken, tv100 canlı yayınına katılan gazeteci Adem Metan, Vadi İstanbul ve Kağıthane deresiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu.

GAZETECİ ADEM METAN BÖLGEDEN BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray Rams Park Stadı'nın bulunduğu bölgeden canlı yayın yapan ve sel sularının bölgede diz seviyesine ulaştığını belirten Metan, Kağıthane deresinin de hızla yükseldiğini ve her an taşkına dönerek korkulan bir tabloya zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Gazeteci Metan'ın son duruma ilişkin bu bilgileri aktardı dakikalarda aktarılan haberlere göre, Kağıthane deresinin taştığı belirtildi.

Gazeteci Adem Metan: "Kağıthane deresi taşmak üzere" https://t.co/wLQB4NRzkR — Mynet (@mynet) October 14, 2026

"VADİ İSTANBUL'UN ÖNÜNDEYİZ, SEL SULARI DİZ SEVİYESİNDE"

Bölgeden son durumu aktaran Metan şunları söyledi;

Adem Metan; "Vadi İstanbul'un hemen önündeyiz. Sel suları diz seviyesinde. Galatsaray stadyumunun hemen ağzındayız. Çok sayıda çekici geliyor bu noktaya. Burada bir hanımefendi mahsur kalmış"

İstanbul’da Rams Park ve Vadistanbul çevresinde su seviyesi diz boyunu aşarken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. https://t.co/8bQ7t5bBQj — Mynet (@mynet) October 14, 2026

"Kağıthane deresinden gelişmeleri aktarmıştım. Kağıthane deresinin taştığını söyleyebilirim. Dereden sular yavaş yavaş yola doğru gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda nasıl bir durum olacak olacak bilmiyorum. Biraz önce uyarıda bulunmuş, hemen şu karşıda yüzlerce araba vardı. Hızlı şekilde o alan boşaltıldı. Çünkü çökme olabilir. Deredeki su seviyesi hızla yükseliyor. Umarım korkulan bir tablo olmaz"

🔴 Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkını su basarken, yürüyen merdivenlerden de yoğun şekilde su aktı. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. https://t.co/cCwZWvTtpI — Mynet (@mynet) October 14, 2026

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ SU BASTI

Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkını su basarken, yürüyen merdivenlerden de yoğun şekilde su aktı. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.