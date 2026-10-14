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İstanbul'u sel vurdu, Kağıthane deresi taştı! Gazeteci Adem Metan o bölgeden an be an aktardı: "Umarım korkulan bir tablo olmaz"

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok bölgede sele ve su baskınlarına dönüştü. Yağmurun en yoğun yağdığı bölgelerden olan Kağıthane ve Vadi İstanbul bölgelerinden yayın yapan gazeteci Adem Metan, Kağıthane deresinin hızla yükseldiğini ve her an korkulan bir tablonun ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Metan, "Dereden sular yavaş yavaş yola doğru gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda nasıl bir durum olacak olacak bilmiyorum" dedi.

İstanbul'u sel vurdu, Kağıthane deresi taştı! Gazeteci Adem Metan o bölgeden an be an aktardı: "Umarım korkulan bir tablo olmaz"
Mustafa Fidan

İstanbul'da yoğun yağış hayatı felç etti. Birçok ilçede yollar göle dönerken, araçlar sel sularına kapıldı ve insanlar yollarda mahsur kaldı. Fatih'te ise yerdeki kabloya bastıktan sonra elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

İSTANBUL SELE TESLİM! KAĞITHANE DERESİ TAŞTI

Birçok ilçeden su taşkınlarına ilişkin haberler gelirken, tv100 canlı yayınına katılan gazeteci Adem Metan, Vadi İstanbul ve Kağıthane deresiyle ilgili kritik uyarılarda bulundu.

İstanbul u sel vurdu, Kağıthane deresi taştı! Gazeteci Adem Metan o bölgeden an be an aktardı: "Umarım korkulan bir tablo olmaz" 1

GAZETECİ ADEM METAN BÖLGEDEN BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray Rams Park Stadı'nın bulunduğu bölgeden canlı yayın yapan ve sel sularının bölgede diz seviyesine ulaştığını belirten Metan, Kağıthane deresinin de hızla yükseldiğini ve her an taşkına dönerek korkulan bir tabloya zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Gazeteci Metan'ın son duruma ilişkin bu bilgileri aktardı dakikalarda aktarılan haberlere göre, Kağıthane deresinin taştığı belirtildi.

"VADİ İSTANBUL'UN ÖNÜNDEYİZ, SEL SULARI DİZ SEVİYESİNDE"

Bölgeden son durumu aktaran Metan şunları söyledi;

Adem Metan; "Vadi İstanbul'un hemen önündeyiz. Sel suları diz seviyesinde. Galatsaray stadyumunun hemen ağzındayız. Çok sayıda çekici geliyor bu noktaya. Burada bir hanımefendi mahsur kalmış"

"Kağıthane deresinden gelişmeleri aktarmıştım. Kağıthane deresinin taştığını söyleyebilirim. Dereden sular yavaş yavaş yola doğru gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda nasıl bir durum olacak olacak bilmiyorum. Biraz önce uyarıda bulunmuş, hemen şu karşıda yüzlerce araba vardı. Hızlı şekilde o alan boşaltıldı. Çünkü çökme olabilir. Deredeki su seviyesi hızla yükseliyor. Umarım korkulan bir tablo olmaz"

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ SU BASTI

Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle bir alışveriş merkezini su bastı. AVM'nin otoparkını su basarken, yürüyen merdivenlerden de yoğun şekilde su aktı. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
sel Sarıyer Kağıthane Adem Metan
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