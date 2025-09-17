HABER

Bakanlık duyurdu! Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı.

HASAN MUTLU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı ve Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevinden uzaklaştırıldı.

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkında 'Rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1210 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır"

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa belediye Hasan Mutlu
