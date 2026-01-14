HABER

Bakanlıktan “Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor” haberlerine yanıt

Ankara'da gece kulüplerinde yapılan operasyonların ardından 11 eğlence mekanı kapatılırken 60 kişi de tutuklandı. 2 kız çocuğu da Aile Bakanlığı korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan "Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" haberlerine yanıt

Ankara'da 15 Aralık gecesi 11 mekana eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bir pavyonda çalışan iki kız çocuğunun verdiği ifade polis ekiplerini harekete geçirdi. 11 mekan kapatılırıken 60 kişi tutuklandı. 2 kız çocuğu da Aile Bakanlığı korumasına alındı. Bakanlık'tan haberlere dair açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında “Ankara’nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, hali hazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz yılın eylül ve ekim aylarında kuruluşlarımıza ilk kabulleri yapılan çocukların beyanları Bakanlığımız tarafından ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır.

Bakanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Devam eden soruşturmada çocuklarımızın üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak ilgili dosya hakkında gizlilik kararı verilmiştir.

Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.

Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kız çocuklarının zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları ulaşıma açılıyor
İnegöl'de internet kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
