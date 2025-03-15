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Bakırköy'de kargo gemisi karaya oturdu

15.03.2025 12:43
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Liberya bandıralı bir kargo gemisi Yeşilköy sahilinde karaya oturdu. Kurtarma çalışması başlatıldı.

Bakırköy'de kargo gemisi karaya oturdu

İstanbul Yeşilköy sahilinde Liberya Bayraklı MSC Rhiannon isimli kargo gemisi, demir sahası değişikliği sırasında karaya oturdu.

Bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İstanbul Ahırkapı Demir Sahası’nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy gemi
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