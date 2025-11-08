HABER

Bakırköy'de korkunç olay: Sokakta kedi besleyen iş insanı feci darp edildi! Saldırı anı kamerada

Bakırköy’de iş insanı Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından darbedildi. Saldırgan tutuklanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı. Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

Bakırköy de korkunç olay: Sokakta kedi besleyen iş insanı feci darp edildi! Saldırı anı kamerada 1

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bakırköy de korkunç olay: Sokakta kedi besleyen iş insanı feci darp edildi! Saldırı anı kamerada 2

SALDIRI KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.Kaynak: DHA

