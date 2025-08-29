Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza! Yoğunluk oluştu

İstanbul’da M3 Bakırköy Sahil – Kayaşehir Merkez Metro Hattı’nda teknik arıza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan arıza sonrası seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne doğru çift taraflı ve kontrollü olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

Metro istasyonlarında bulunan yolcular, yetkililer ve güvenlik görevlileri tarafından yapılan anonslarla bilgilendirildi. Seferlerin kısıtlı şekilde sürdürülmesi nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul yetkilileri, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

