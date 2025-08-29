HABER

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza! Yoğunluk oluştu

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler kontrollü olarak yapılırken, duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

İstanbul’da M3 Bakırköy Sahil – Kayaşehir Merkez Metro Hattı’nda teknik arıza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan arıza sonrası seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne doğru çift taraflı ve kontrollü olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı nda teknik arıza! Yoğunluk oluştu 1

Metro istasyonlarında bulunan yolcular, yetkililer ve güvenlik görevlileri tarafından yapılan anonslarla bilgilendirildi. Seferlerin kısıtlı şekilde sürdürülmesi nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul yetkilileri, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

(AA)

