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Baklava kutusu içindeki para görüntüleri gündem olmuştu! CHP'de 3 isme ihraç istemi

Manavgat Belediyesi'ndeki baklava kutusu içindeki para görüntüleriyle ilgili olarak CHP'de Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde söz konusu görüntülerle ilgili alınacak kararın duyurulacağını açıklamıştı.

Baklava kutusu içindeki para görüntüleri gündem olmuştu! CHP'de 3 isme ihraç istemi
Recep Demircan

Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içinde para görüntüleri gündem olmuştu. CHP lideri Özgür Özel görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını, alınacak kararın ilerleyen günlerde duyurulacağını açıklamıştı.

Baklava kutusu içindeki para görüntüleri gündem olmuştu! CHP de 3 isme ihraç istemi 1

CHP'DEN MANAVGAT KARARI!

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yücel, şunları söyledi:

"Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır"

Baklava kutusu içindeki para görüntüleri gündem olmuştu! CHP de 3 isme ihraç istemi 2

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Anahtar Kelimeler:
CHP ihraç
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