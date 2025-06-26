Bakü'de film stüdyosunda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycanfilm" stüdyosunun yerleşkesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin derhal olay yerine sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise patlamanın, stüdyonun piroteknik malzemelerin bulunduğu deposunda meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır