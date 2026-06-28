HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adliyeye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Balçova Belediye Başkano Onur Yiğit dahil 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adliyeye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran’da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile birlikte 25 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, önceki gün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yine operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. de emniyetteki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı.

Bugün ise emniyetteki işlemleri tamamlanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adliyeye sevk edildi 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha fazla mı elektrik harcıyor? Cevap farklı olabilirDaha fazla mı elektrik harcıyor? Cevap farklı olabilir
CHP'den Faik Öztrak iddiasına açıklamaCHP'den Faik Öztrak iddiasına açıklama

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Balçova Seferihisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Yaş farkı gündemdeydi, evlendiler! Gelinliği konuşuldu

Yaş farkı gündemdeydi, evlendiler! Gelinliği konuşuldu

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.