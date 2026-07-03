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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı 1

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İZMİR İLİ BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI ONUR YİĞİT’İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Balçova Belediye Başkanı Onur YİĞİT, Hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

03 Temmuz 2026
03 Temmuz 2026

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Balçova İçişleri Bakanı
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