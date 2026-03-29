Balık tutarken çaya düşen imam hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Eşen Çayı kenarında balık tutarken dengesini kaybederek çaya düşen imam hayatını kaybetti.

Olay, Atlıdere Mahallesi’ndeki Eşen Çayı kenarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarında balık tutan Yusuf Özde, oltasını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düşerek akıntıya kapıldı.

AKINTIYA KAPILAN İMAM HAYATINI KAYBETTİ

Şahsın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Özde’nin imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

