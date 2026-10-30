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Balık tutmaya gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi ile otomobil mahsur kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmak için Kelkit Çayı'na giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu suyun içinde kaldı.

Balık tutmaya gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi ile otomobil mahsur kaldı

Amasya'nın Taşova ilçesinden Mustafa Kılıç ve üç arkadaşı, balık tutmak için Erbaa ilçesine gitti. Otomobillerini Kelkit Çayı'ndaki adaya park eden arkadaşlar, balık tutmak için suya girdi.

Balık tutmaya gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi ile otomobil mahsur kaldı 1

BALIK TUTMAYA GİTTİ CANINDAN OLUYORDU

Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle park halindeki otomobil su içerisinde kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili kurtarmak için çalışma başlattı.

Balık tutmaya gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi ile otomobil mahsur kaldı 2

SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ İLE OTOMOBİL MAHSUR KALDI

Balık tutmak için Taşova'dan geldiklerini belirten Mustafa Kılıç, "Su aniden çoğaldı. Arabamız orada kaldı. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Bir şekilde kurtaracağız. Otomobili bıraktığım yer yol değil, adaydı. Su bir anda çoğaldı" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Otomobil
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