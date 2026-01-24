HABER

Balıkçılar fark etti, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahili açıklarında balıkçılar tarafından su üzerinde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerin sonrası netlik kazanacak.

Başiskele Sahili'nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, tekne ile deniz açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine adrese polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan kişi bota alındı. Burada yapılan incelemede kişinin öldüğü tespit edildi. Erkeğe ait ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerin sonrası netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

