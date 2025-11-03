HABER

Balıkesir 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 3 Kasım 2025 tarihinde hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün içinde sıcaklık 21°C’ye yükselecekken, gece ise 9°C’ye düşmesi bekleniyor. Gelecek günlerde bulutlu hava ve yağışlar etkili olacak. 4 Kasım'da gün içinde sıcaklık 20°C, 5 Kasım'da ise 17°C seviyelerinde seyredecek. Bu süreçte sisli hava koşullarına ve yağışlı günlere hazırlıklı olmak önem taşıyor. Dikkatli olunmalı, hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Balıkesir'de 3 Kasım 2025 Pazartesi hava durumu, sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün ilerledikçe bulutların dağılması bekleniyor. Güneşin yüzünü göstermesi olası. Sıcaklık gündüz 21°C civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9°C'ye düşecek. Nem oranı %84 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 9.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 4 Kasım Salı sabah bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20°C, gece 15°C civarında olacak. 5 Kasım Çarşamba alçak bulutların etkisiyle hava daha kapalı olacak. Sıcaklık gündüz 17°C, gece 14°C seviyelerinde seyredecek. 6 Kasım Perşembe zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16°C, gece ise 13°C olacak. 7 Kasım Cuma sabah sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz 17°C, gece 9°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sisli hava nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Araç kullananların hızlarını düşürmeleri önerilir. Dikkatli olmak gerekmektedir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Islak zeminlere karşı da dikkatli olmak önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmanızda yarar vardır.

hava durumu Balıkesir
