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Balıkesir 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Balıkesir 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Balıkesir'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların 20°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 11 km ile 15 km arasında esecek.

Ağustos ayı boyunca Balıkesir'de sıcaklıklar 24.7°C ile 30.7°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı ise %56 civarındadır.

Gelecek günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli devam etmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücutta su kaybı artabilir. Bu yüzden gün boyunca yeterli miktarda su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gereklidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda enerji tüketimi artabileceğinden, elektrikli cihazların gereksiz yere çalıştırılmaması çevre dostu bir yaklaşım olur.

Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle, doğu yönüne bakan pencere ve kapıların kapalı tutulması serinliğin korunmasına yardımcı olacaktır. Bu önlemler, kişisel konforu artıracak ve enerji tüketimini azaltacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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