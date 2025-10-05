Balıkesir 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklık ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %54 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.59 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:08. Gün batımı saati 18:44 olarak hesaplandı.

6 Ekim Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 20°C civarlarında olacak. Gece sıcaklık ise 13°C civarında seyredecek. 7 Ekim Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15°C olacak. Gece sıcaklık 12°C civarlarında olacak.

Mevsim geçişleri sırasında hava koşullarında ani değişiklikler olabilir. Bu durum, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların artmasına neden olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Kronik hastalığı olan bireylerin de önlem alması önemlidir.

6 Ekim Pazartesi günü rüzgar hızı 8.34 km/saat olarak tahmin ediliyor. Hafif rüzgarların etkili olacağı görülüyor. açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgar koşullarını göz önünde bulundurmaları faydalı olabilir.

7 Ekim Salı günü hafif yağmur beklendiği için dışarı çıkarken şemsiye bulundurmalısınız. Mevsim geçişlerinde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyabilir.