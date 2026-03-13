Karabük’te jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: Silah, uyuşturucu ve kaçak telefon ele geçirildi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkezde gerçekleştirilen faaliyette bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 2,84 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Safranbolu’da gerçekleştirilen operasyonda ise bir şahsın iş yerinde yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Eskipazar ilçesinde yürütülen çalışmalarda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, 29 parça muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

Öte yandan Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkezde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda 3 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 parça farklı ebatlarda amfetamin maddesi emdirilmiş peçete, 1 adet içime hazır amfetamin maddesi emdirilmiş sigara, uyuşturucu madde kesiminde kullanıldığı değerlendirilen 1 makas, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 300 TL ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile huzurun sağlanması amacıyla kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır