Balıkesir 06 Kasım Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18°C, gece ise 14°C civarında olacak. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise saatte 23 km olarak tahmin ediliyor. Bu hava, tarım faaliyetlerine ve açık hava etkinliklerine zorluklar çıkarabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek, bu nedenle uygun giyinmek ve yağışlı günlerde tedbirli olmak önem taşıyor. İşte detaylar...

Balıkesir'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C. Gece ise en düşük sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %66. Rüzgar hızı saatte 23 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 7 Kasım Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19°C ile 12°C arasında değişecek. 8 Kasım Cumartesi günü bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Sıcaklık 20°C ile 10°C arasında olacak. 9 Kasım Pazar günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 22°C ile 9°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuklara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak önemlidir. Bu tedbirler ıslanmaktan korur. Tarım sektöründeki çalışanlar, yağışlı günlerde toprak koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Sulama ve hasat planlamalarını buna göre yapmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları önerilir.

