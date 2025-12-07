Balıkesir 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 7 Aralık 2025 Pazar günü orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıklarının 10°C ile 13°C arasında değişeceği öngörülüyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte 11.9 km ile 14.5 km arasında esecek. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı ise 17:47'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Aralık Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 10°C arasında seyredecek. 9 Aralık Salı günü puslu bir güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 1°C ile 9°C arasında olacak. 10 Aralık Çarşamba günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 2°C ile 10°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve yağmurlu olacağı biliniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun giyim yapmaları önemlidir. Sıcak tutacak kat kat giyinmek gerekecek. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmurluk kullanmak olası ıslanmalara karşı koruma sağlar. Rüzgar hızı artabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak faydalı olacaktır. Bu şekilde hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.