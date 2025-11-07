HABER

Balıkesir 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 7 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 23.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. 8 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Hava koşullarının ılıman ve yağışsız geçeceği bu dönemde, açık hava etkinlikleri için uygun şartlar sağlanacak. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Devrim Karadağ

Balıkesir'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 23.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:44'te, gün batımı ise 17:58'de gerçekleşecek.

8 Kasım Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında seyredecek. 9 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 9°C ile 22°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgar hızı zaman zaman 23.2 km/saat'e ulaşabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olunmalı. Güneşli havanın tadını çıkarırken güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Cildinizi korumak önemlidir.

