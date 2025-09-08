Balıkesir 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 18°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 15°C olacak. Hava açık ve güneşli olacak. 10 Eylül Çarşamba günü de benzer koşullar öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 30°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 17°C olacak. Hava açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 26-30°C, geceleri ise 15-18°C arasında değişecek. Nem oranı %50-70 arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önemlidir. Akşamları serinlikten korunmak için yanlarında ceket veya hırka bulundurmaları önerilir. Rüzgarın hızının artması durumunda, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarla devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, uygun kıyafetler seçilmeli ve terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kumaşlar tercih edilmelidir.