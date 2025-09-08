HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, gece ise 18°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı %64 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 9 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 15°C olacak. Hava açık ve güneşli olacak. 10 Eylül Çarşamba günü de benzer koşullar öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 30°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 17°C olacak. Hava açık ve güneşli kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 26-30°C, geceleri ise 15-18°C arasında değişecek. Nem oranı %50-70 arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddetle esecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önemlidir. Akşamları serinlikten korunmak için yanlarında ceket veya hırka bulundurmaları önerilir. Rüzgarın hızının artması durumunda, açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarla devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, uygun kıyafetler seçilmeli ve terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kumaşlar tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralıİzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı
Gürsel Tekin bilmecesi! Gidecek mi gitmeyecek mi?Gürsel Tekin bilmecesi! Gidecek mi gitmeyecek mi?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok

Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.