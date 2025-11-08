Balıkesir 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C civarında ölçülecek. Bu sıcaklık mevsim normallerine yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü bulutlar arasından güneş ara ara görünecek. Hava sıcaklığı yine 22°C civarında olacak. Bu günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Salı ve Çarşamba günleri bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacak. Planlarınızı buna göre ayarlamak önem taşıyor.

Hava koşullarına bağlı olarak yağmurlu günlerde şemsiye ya da yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak gerekiyor. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olması, aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarına karşı ek bir önlem almayı gerektirmiyor.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Yağışlı günlerde gerekli önlemleri alarak planlarınızı yapmanız olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.