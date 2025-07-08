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Balıkesir 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Balıkesir 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 16°C'ye kadar düşecek. Öğle saatlerinde ise 37°C ile günün en sıcak anları yaşanacak. Nem oranı gün boyu oldukça düşük kalacak. Yağış beklenmiyor. Öğleden sonra rüzgarlar 21 km/s hıza ulaşacak. Rüzgarlar hissedilir şekilde esecek. Gün boyu açık hava koşulları bekleniyor. Sıcak saatlerde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması önerilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 42°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 33°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler kullanmak, güneş çarpması riskini azaltır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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