Balıkesir 09 Aralık Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava, sabah saatlerinde sisli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 8.6°C ile 11.4°C arasında değişirken, nem oranı %90 civarında kalacak. Rüzgar saatte 14.5 km hıza ulaşacak. Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmezken, vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmaları önem taşıyor. Ani sıcaklık değişimleri grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yol açabilir.

Balıkesir 09 Aralık Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Balıkesir'de 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde sisli olacak. Gün boyunca sıcaklık 8.6°C ile 11.4°C arasında değişecek. Nem oranı ise %90 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 14.5 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı saati ise 17:43'tür.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmiyor. 10 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 9.1°C ile 10.6°C arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 11 Aralık Perşembe günü sıcaklık 8.7°C ile 12.1°C arasında değişecek. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 12 Aralık Cuma günü ise sıcaklıklar 8.4°C ile 12.8°C arasında olacak. Hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşmesi yaşanacak. Bu durum, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor. Günlük aktiviteleri planlarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sisli hava koşulları nedeniyle trafik kazaları artabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli olmak önemlidir.

Mevsim geçişleri ani hava değişimlerine yol açar. Bu durum, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların artmasına neden olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmek faydalıdır. Yeterli uyku almak da önem taşır. Ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler hava değişimlerine karşı hassas olabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse sağlık profesyonellerine danışmaları önerilir.

