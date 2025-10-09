Balıkesir 09 Ekim Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde 12°C civarında parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Hava koşulları yine parçalı bulutlu devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 12°C'ye inecek. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatı yönünden saatte 5 km hızla esecek. Gündüz ise batı yönünden saatte 10 km hızlanacak. Akşam saatlerinde güney yönünden saatte 6 km esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise güneybatı yönünden saatte 3 km hızla esecek. Nem oranı sabah %92 olacak. Gündüz nem oranı %65, akşam %75 ve gece %95 civarında tahmin ediliyor. Basınç değerleri sabah 997 hPa, gündüz 998 hPa, akşam 1000 hPa ve gece 1003 hPa seviyelerinde olacak.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Ekim 2025 Cuma günü sıcaklıkların 18°C ile 31.5°C arasında değişmesi öngörülüyor. Orta şiddette çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Nem oranının %52, rüzgar hızının saatte 6.8 km ve basınç seviyesinin 997.1 mb olması tahmin ediliyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü ise sıcaklık 13.5°C ile 17.1°C arasında değişecek. Hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Nem oranı %90, rüzgar saatte 5.8 km hızla esecek. Basınç seviyesinin 996.8 mb olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak, olumsuz etkileri azaltır. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durmak gerekir. Islak zeminlerde dikkatli yürümek, kazaların önüne geçebilir. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymelidir. Bol su içmek sağlığı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak yerlerde vakit geçirmek güvenliği artırır.