Balıkesir 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 9 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Balıkesir'in Haziran ayındaki ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C, gece sıcaklığı ise 16.3°C'dir.

Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve açık kalacak. 10 ve 11 Haziran tarihlerinde hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. 12 Haziran Perşembe günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. 13 Haziran Cuma günü, hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. 14 Haziran Cumartesi günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 15 Haziran Pazar günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 16°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve açık olacak. 12 Haziran'da yağmurlu bir hava bekleniyor. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 27°C'ye yükselebilir. Bu durum, güneş ışınlarının daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Güneşe çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içerek vücudu susuz kalmaktan korumalısınız. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, vücudun aşırı yorulmasını engeller.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava ılıman ve açık kalacak. Yağmurlu günlerde gerekli önlemleri almak ve sıcak havalarda cildinizi korumak önemlidir. Bu şekilde sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.