Balıkesir 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de hava durumu 10 Ekim 2025'te kapalı ve bulutlu olacak, sıcaklık 18°C ile 31.5°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 21.3°C, nem %52 düzeyinde, rüzgar hızı 6.8 km/h olacak. 11 Ekim ve 12 Ekim tarihlerinde hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık değerleri bu tarihlerde 16.1°C ile 22.9°C arasında değişecek. Özellikle nem oranının yüksek olduğu günlerde yolculuk planları için esneklik öneriliyor.

Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 18°C ve en yüksek 31.5°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 21.3°C bekleniyor. Nem oranı %52, rüzgar hızı 6.8 km/h ve basınç seviyesi 997.1 mb olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:12, gün batımı ise 18:35'tir.

11 Ekim 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 16.1°C ve en yüksek 22.3°C arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 19.1°C, nem oranı %83, rüzgar hızı 8.2 km/h ve basınç seviyesi 992.3 mb tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:14, gün batımı ise 18:35'tir.

12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu orta şiddetli çiseleyen yağmurlar şeklinde olacak. Sıcaklıklar en düşük 16.8°C ve en yüksek 22.9°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 18.1°C, nem oranı %88, rüzgar hızı 13.4 km/h ve basınç seviyesi 1004.9 mb olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı ise 18:38'dir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmak iyi fikir. Uygun yağmurluk ve şemsiye gibi ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabilir. Yolculuklarınızı planlarken ekstra zaman ayırmanız önerilir. Trafik durumunu önceden kontrol etmenizde fayda vardır.

