Balıkesir 10 Haziran Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, gündüz 26°C, gece ise 15°C civarında olacak. Hava açık olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Balıkesir'in tipik yaz havasını yansıtmaktadır. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek.

11 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak. Hava açık kalacaktır. 12 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Bu gün yağmurlu bir hava beklenmektedir. 13 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava açık olacaktır.

14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. Hava açık kalacaktır. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Özellikle 12 Haziran Perşembe günü yağışlar beklenmektedir.