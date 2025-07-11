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Balıkesir 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır.

Balıkesir 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacaktır. Rüzgar hızı 30 km/h olarak beklenmektedir. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için güzel bir gündür.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacaktır. 13 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı 18°C olarak tahmin edilmektedir. 14 Temmuz Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 38°C, gece sıcaklığı 17°C beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar için dikkat edilmesi gereken durumlar yaratmaktadır.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve güneşten korunmak önemlidir. Açık alanlarda çalışanların da bu koşullara uygun önlem almaları sağlıklarını korumaları açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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