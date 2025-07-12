Balıkesir 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklığının 32°C civarında, gece sıcaklığının ise 17°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar hızı 30 km/h olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 33°C'ye çıkacaktır. 14 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 34°C'ye yükselecektir. 15 Temmuz Salı günü hafif yağmur ihtimali bulunsa da, genel olarak hava koşullarının açık ve güneşli olması beklenmektedir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol sıvı tüketimi önemlidir. Güneş çarpmasına karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Açık alanlarda çalışanlar da bu koşullara uygun şekilde önlem almalıdır.