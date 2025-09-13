Balıkesir 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C civarında bekleniyor. Nem oranı %83 seviyelerinde. Rüzgarın hızı ise 4 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 6:45, gün batımı ise 19:18 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 14 Eylül Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 28°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 15 Eylül Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 28°C civarında olacak. 16 Eylül Salı günü ise hava az bulutlu kalacak ve sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını engeller. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, gölge alanlarda veya kapalı mekanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Rüzgar hafif esiyor, bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanıyor. Ancak, rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Açık alanlarda dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.