Balıkesir 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 15°C civarında ölçülecekken, gün boyunca 3°C ile 15°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %46 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı da 27 km/saat seviyesinde olacak. Özellikle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem önümüzde. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava yaşanabilir, bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısısını koruyabilir.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 15°C civarında ölçülecek. Gün boyunca sıcaklık 3°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %46 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 27 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:44. Gün batımı ise 17:09 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Sıcaklık 14°C ile 15°C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü ise parlak güneş ışığı olacak. 16 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava yaşanabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranı %46 civarında. Bu, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Rüzgar hızı 27 km/saat olarak ölçülüyor. Hafif rüzgarlı bir hava hakim.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Hava koşullarının ılıman olması, açık hava etkinliklerine fırsat sunar.

