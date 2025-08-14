HABER

Balıkesir 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 35°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

14 Ağustos 2025 Perşembe günü Balıkesir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı %36 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 36°C'ye çıkacak. 16 Ağustos Cumartesi günü hava açık kalacak. Sıcaklık 34°C civarında olacak. 17 Ağustos Pazar günü de hava açık kalacak. Sıcaklık 32°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından kritiktir. Sıcak hava dalgasının devam edeceği günlerde, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almak önemlidir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşımdır.

