Balıkesir 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

14 Haziran 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 18°C civarında tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış ihtimali %25. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak bekleniyor. UV endeksi orta seviyede, yani 4 olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 31°C olacak.

15 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihte yağış ihtimali yine %25. 16 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. 17 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Yağış ihtimali ise %20 olarak tahmin ediliyor. 18 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının yeniden 30°C civarında olması ve %20 yağış ihtimali bulunması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genelde 30°C civarında olacak. Yağış ihtimali artış gösterecek. Özellikle 16 Haziran Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunması önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmesi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Ayrıca yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durulmalı ve olası sel risklerine karşı dikkatli olunmalıdır.