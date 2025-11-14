Balıkesir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. En düşük sıcaklık 9,5°C. En yüksek sıcaklık ise 11,2°C civarında. Nem oranı %92. Rüzgar hızı 4,3 km/sa. Basınç seviyesi 981,9 mb olarak tahmin edilmektedir.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 9,6°C, en yüksek sıcaklık 10,8°C civarında olacak. Nem oranı %90. Rüzgar hızı 7,6 km/sa. Basınç seviyesi 990,3 mb olarak öngörülmektedir.

Serin ve nemli hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için terleme sonucu vücut ısısı hızla düşebilir. Uygun giysilerle birlikte sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Rüzgar hızının artmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen göstermek gerekir. Yeterli uyku almak da soğuk algınlığına karşı korunmada yardımcıdır. Nemli hava cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Cilt bakımına özen göstermek önemlidir. Uygun nemlendiriciler kullanmak cilt sağlığını korumak için faydalı olacaktır.