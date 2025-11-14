HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 14 Kasım 2025 Cuma günü beklenen hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. En düşük sıcaklık 9,5°C ile en yüksek sıcaklık 11,2°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %92 olarak ön görülürken, rüzgar hızı 4,3 km/saat olacaktır. 15 Kasım'da ise hava kapalı ve bulutlu bir şekilde devam edecek. Bu şartlarda dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek önerilmektedir.

Balıkesir 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. En düşük sıcaklık 9,5°C. En yüksek sıcaklık ise 11,2°C civarında. Nem oranı %92. Rüzgar hızı 4,3 km/sa. Basınç seviyesi 981,9 mb olarak tahmin edilmektedir.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 15 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 9,6°C, en yüksek sıcaklık 10,8°C civarında olacak. Nem oranı %90. Rüzgar hızı 7,6 km/sa. Basınç seviyesi 990,3 mb olarak öngörülmektedir.

Serin ve nemli hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için terleme sonucu vücut ısısı hızla düşebilir. Uygun giysilerle birlikte sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Rüzgar hızının artmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen göstermek gerekir. Yeterli uyku almak da soğuk algınlığına karşı korunmada yardımcıdır. Nemli hava cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Cilt bakımına özen göstermek önemlidir. Uygun nemlendiriciler kullanmak cilt sağlığını korumak için faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahreden detay: Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı ortaya çıktı! "Sen şehit olmuşsun"Kahreden detay: Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı ortaya çıktı! "Sen şehit olmuşsun"
Rojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladıRojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.