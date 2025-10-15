HABER

Balıkesir 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 15 Ekim 2025'te hava durumu hafif yağmurlu ve kapalı olacak. Sıcaklıklar en düşük 12.8°C, en yüksek 16.7°C civarında değişecek. Perşembe günü de yağmurlar devam edecek. Cuma ise yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Su geçirmez giysi ve ekipmanlar kullanılmalı, araç sürerken dikkat edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların da hava koşullarını takip etmesi gerekiyor. Olası olumsuzluklara karşı tedbir alınmalıdır.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu ve kapalı olacak. Sıcaklıklar, en düşük 12.8°C, en yüksek 16.7°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %69. Rüzgar hızı ise 14.4 km/saat olarak belirtiliyor.

Perşembe günü hava koşulları, hafif yağmurlu olarak devam edecek. Sıcaklıklar 13.2°C ile 17.5°C arasında değişecek. Cuma günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13.2°C ile 17.0°C arasında seyredecek. Cumartesi günü de benzer yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık 12.3°C ile 16.2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken ve yağışlı olacak. Vatandaşların hazırlıklı olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipman bulundurulmalıdır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalıdır. Özellikle bodrum katları ve suya yakın bölgelerdeki su tahliye sistemleri kontrol edilmelidir.

Tarım sektöründe çalışanlar yağışların tarım alanlarını etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalı. Ürünlerini korumak için gerekli tedbirleri almalıdır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, faydalı olacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat edilmelidir. Olası olumsuzlukların önüne geçmek adına bu önerilere uyulmalıdır.

hava durumu Balıkesir
