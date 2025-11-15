HABER

Balıkesir 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 15 Kasım 2025 tarihinde değişken hava koşulları bekleniyor. Erdek'te hafif yağmur, Ayvalık'ta açık hava hâkim olacak. Sındırgı'da ise bulutlu günler öne çıkıyor. Sıcaklıklar 9.6°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranları farklılık gösteriyor. Hava koşullarındaki değişimlere dikkat etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek önem taşıyor. Sağlıklı beslenmek ve hijyen kurallarına uymak hastalık riskini azaltacaktır.

Hazar Gönüllü

Balıkesir'de 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava mevsim normallerine uygun olacak. Şehrin farklı bölgelerinde farklı hava koşulları bekleniyor.

Erdek ilçesinde hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar 10°C ile 10.8°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında düşünüldü. Rüzgar hızı 15.2 km/h olarak tahmin ediliyor.

Ayvalık'ta hava daha açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 13.5°C'ye kadar çıkacak. Nem oranı %63 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.9 km/h olacak.

Sındırgı ilçesinde kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9.6°C ile 10.8°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %90 olacak. Rüzgar hızı ise 7.6 km/h olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler yaşanacak. 16 Kasım Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C'ye kadar çıkacak. 17 Kasım Pazartesi günü bulutlar artış gösterecek. Sıcaklıklar 18°C'ye ulaşacak. 18 Kasım Salı günü ise az güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere dikkat edilmesi önemlidir. Mevsim geçişleri sırasında bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekmekte. Dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Bol sıvı tüketimi ve düzenli uyku alışkanlıkları önemlidir. Kalabalık ortamlardan kaçınmak da faydalı olacaktır. Hijyen kurallarına uymak hastalık riskini azaltır. Hava koşullarına uygun giyinmek de önemlidir. Kat kat kıyafetler tercih etmek, ani ısı değişimlerine karşı koruyabilir. Dışarıda vakit geçirirken hava durumunu göz önünde bulundurmak gerek. Uygun önlemler sağlık korumada yardımcı olacaktır.

