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Balıkesir 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz 2025 Salı günü Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Balıkesir 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

15 Temmuz 2025 Salı günü Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 35°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığın ise 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %55 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 25 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %13 civarında. Bu, hafif bir yağış olasılığının bulunduğunu gösteriyor. Görüş mesafesi 23 km olarak öngörülüyor. Güneş, 05:53:26'da doğacak. Batışı ise 20:35:16'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 34°C'ye yükselecek. 17 Temmuz Perşembe günü ise 37°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Nem oranının yüksek olması, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, vatandaşların sağlıklarını korumaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların, bol su tüketmeleri gerekecek. Hafif, açık renkli giysiler de tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve güneş koruyucu ürünler kullanılması cilt sağlığı açısından önem taşımaktadır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları, serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Rüzgar hızının 25 km/saat civarında olması, hafif bir esinti sağlayabilir. Bu, sıcak havayı biraz daha tolere edilebilir kılabilir. Ancak, rüzgarın nem oranıyla birleşerek terlemeyi zorlaştırabileceği unutulmamalıdır. Serinlemek için klimalı veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha etkili olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları, aşırı sıcaklardan kaçınmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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