Balıkesir 16 Mayıs Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali düşük. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

17 Mayıs Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olması tahmin ediliyor. 18 Mayıs Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacak ve genellikle güneşli bir gün geçirileceği belirtiliyor. 19 Mayıs Pazartesi günü hava koşullarında değişiklik olabilir. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesi muhtemel. 20 Mayıs Salı günü de benzer şekilde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Mayıs ayı boyunca Balıkesir'de ortalama gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 10°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 43 mm'dir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 5'tir. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle ılıman ve değişken hava koşullarına sahip olduğunu gösteriyor.

Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunması gerekir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Sıcak günlerde güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak, sağlığınız açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.