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Zonguldak'ta aşırı yağış: Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Zonguldak'ta aşırı yağış: Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan

Heyelan, Alaplı-Akçakoca karayolunun Kavukkavla mevkisinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun Akçakoca istikametine düştü.

Zonguldak ta aşırı yağış: Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan 1

HEYELAN YOLU KAPATTI

Yola savrulan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, bölgede seyir halindeki sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Zonguldak ta aşırı yağış: Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan 2

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Karayolları ekipleri, yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.Öte yandan Karayolu Köprü üzerinde yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Zonguldak ta aşırı yağış: Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan 3

Zonguldak ta aşırı yağış: Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak heyelan
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