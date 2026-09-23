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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adliyede 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek in ifadesi alındı 1


Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu

DOĞU PERİNÇEK, KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek in ifadesi alındı 2
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek ifade Kaşif Kozinoğlu
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