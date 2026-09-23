Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adliyede 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.
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