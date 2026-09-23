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Zonguldak'ta takla atan otomobil alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla atarak alevlere teslim oldu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta takla atan otomobil alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sapça mevkisinde 67 AK 099 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Araç kısa sürede alevlere teslim olurken, kazada E.Ç. isimli şahıs yaralandı.

Zonguldak ta takla atan otomobil alevlere teslim oldu: 1 yaralı 1

TAKLA ATAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İhbar üzerine olay yerine Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevleri kontrol altına aldı. Kazada yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak ta takla atan otomobil alevlere teslim oldu: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak Otomobil
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