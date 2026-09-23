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Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olan Bayram Özbek tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in tutuklandığını bildirdi.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olan Bayram Özbek tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olan Bayram Özbek tutuklandı 1

SENARYOSUNA DAHİL OLMUŞ

Kurtlar Vadisi’ dizisinin senaryosunda dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü Bayram Özbek, ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ve ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından tutuklandı.
Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olan Bayram Özbek tutuklandı 2

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, meydana gelen olayla ilişkili olarak 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada, eski emniyet müdürü Bayram Özbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası, 2021 yılında Yargıtay tarafından onanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Kaşif Kozinoğlu
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