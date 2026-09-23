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Pezeşkiyan’dan ABD ve İsrail’e sert mesajlar: "Kabul etmiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Nükleer silah istemiyoruz ancak barışçıl nükleer programımızın kısıtlanmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Pezeşkiyan’dan ABD ve İsrail’e sert mesajlar: "Kabul etmiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi.

Pezeşkiyan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı "terörist" olarak nitelendirmesine ABD ve İsrail'in savaş sırasında öldürdüğü sivillerin ve çocukların fotoğraflarını göstererek cevap veren Pezeşkiyan, İranlıların "terörün kurbanları olduğunu" söyledi.

ABD ve İsrail'in, İranlı bilim insanlarını, kadınları ve çocukları öldürdüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, "Teröristler ve terör destekçileri bizi terörist olarak etiketliyor, biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz." dedi.

ABD ve İsrail'in son teknoloji silahlarla İran'a saldırdığını ve İran'ın kendisini savunduğunu söyleyen Pezeşkiyan, saldırılarda okulların, hastanelerin, köprülerin ve sivil altyapının ABD-İsrail tarafından hedef alındığını hatırlattı.

Pezeşkiyan, "İran hiçbir zaman savaş başlatmadı ve her zaman müzakere masasına bağlılığını gösterdi. Savaş bize dayatıldı. Kendimizi savunmak için savaştan korkmadığımızı ve barış görüşmelerinden kaçınmadığımızı da kanıtladık ve sevgili İran'ımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

ABD destekli İsrail'in bölgede istediği her yeri bombalamaktan çekinmediğini ifade eden Pezeşkiyan, "İsrail istediği her yeri bombalayıp terörize ediyor. Bunlar hiçbir uluslararası kanuna ve kurala bağlı kalmıyorlar." dedi.

Pezeşkiyan’dan ABD ve İsrail’e sert mesajlar: "Kabul etmiyoruz" 1

"ATOM BOMBASI İSRAİL'DE, DENETÇİLER İRAN'DA"

Pezeşkiyan, İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) katılmayı reddettiğini ve tüm tarihi boyunca da tek bir uluslararası müfettişe izin vermediğini vurguladı.

Pezeşkiyan’dan ABD ve İsrail’e sert mesajlar: "Kabul etmiyoruz" 2

"Atom bombası İsrail'de ve bunlar hiçbir şekilde denetime de tabi olmadılar ancak denetçiler İran'da. İsrail öldürüyor ama yaptırım İran'a uygulanıyor." diyen İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Adaleti arıyorsak, dost ve rakip aynı ölçütle değerlendirilmelidir. İran, özel ayrıcalıklar aramıyor yalnızca eşit haklar talep ediyor ve sorumluluklarını da kabul etmeye hazırdır." dedi.

"NÜKLEER SİLAH İSTEMİYORUZ ANCAK BARIŞÇIL NÜKLEER PROGRAMIMIZIN KISITLANMASINI KABUL ETMEYİZ"

İran'ın nükleer silah edinme niyetinde olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, "Barışçıl nükleer teknoloji için hiç kimsenin iznine ihtiyaç duymuyoruz. Biz asla haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Nükleer silah istemiyoruz ancak barışçıl nükleer programımızın kısıtlanmasını kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, meselenin ancak İran halkının haklarını ve bu programın "barışçıl niteliğini" garanti altına alacak karşılıklı bir anlaşmayla çözülebileceğini kaydetti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI SULARINDA GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAK İSTEMİYORUZ"

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ve ABD'nin deniz ablukasına da konuşmasında değinen Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"İran, komşularını güvenlik rakipleri olarak görmüyor; güçlü komşulara sahip olmak istiyoruz. Hürmüz Boğazı sularında güvensizlik oluşturmak istemiyoruz. Aynı zamanda bu su yolunu bize karşı saldırganlıklarını dayatmak, bize güvensizlik getirmek ve kendi su yollarımıza erişimimizi engellemek için kullanamazlar. Kendi su yolumuza erişimimizi kapatıyorlar. Bu su yolunun çevresindeki tüm topraklara güvensizlik getirmek için füze ve ölümcül askeri teknolojiler tedarik etmeye devam ediyorlar."

Pezeşkiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran, düşmanlarını herhangi bir saldırıya karşı üzücü bir yanıt vereceği konusunda açıkça uyararak, karşılıklı saygıya dayalı diplomasi ve rasyonel diyaloğa her zaman hazır olduğunu ancak hiçbir koşulda baskı ve güç ve tehdit yoluyla taleplerin dayatılmasını kabul etmeyeceğini vurgulamaktadır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mesud Pezeşkiyan
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