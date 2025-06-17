Balıkesir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 16°C civarında bekleniyor.

18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece 16°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü gündüz 27°C, gece 16°C bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 27°C, gece 16°C olacak.

Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Ancak 19 Haziran Perşembe günü yağmurlu bir hava bekleniyor.

Balıkesir'in Haziran ayı iklimi, ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C ve gece sıcaklığı 16.3°C ile karakterizedir. Bu ayda 33 mm yağış ve %56 nem oranı görülmektedir. Hava genellikle açık ve güneşli olur. Yağışlar daha seyrek görülmektedir.