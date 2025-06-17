HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Balıkesir 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 16°C civarında bekleniyor.

18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece 16°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü gündüz 27°C, gece 16°C bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 27°C, gece 16°C olacak.

Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Ancak 19 Haziran Perşembe günü yağmurlu bir hava bekleniyor.

Balıkesir'in Haziran ayı iklimi, ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C ve gece sıcaklığı 16.3°C ile karakterizedir. Bu ayda 33 mm yağış ve %56 nem oranı görülmektedir. Hava genellikle açık ve güneşli olur. Yağışlar daha seyrek görülmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
75 ilde 1 ton 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 bin 311 gözaltı75 ilde 1 ton 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 bin 311 gözaltı
İki aile birbirine girdi olan askere oldu!İki aile birbirine girdi olan askere oldu!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Fenomen dizi setinde 'küfür' krizi! Başrol öfke patlaması yaşadı

Fenomen dizi setinde 'küfür' krizi! Başrol öfke patlaması yaşadı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

Görüntüleri yayınladılar! F-14 savaş uçaklarını İHA ile vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.