Balıkesir 19 Ekim Pazar hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

19 Ekim 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde hafif sisli olur. Gün boyunca açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 6-8°C'ye kadar düşecek.

20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu ve yağmurlu olacak. Sıcaklık gündüz 14°C, gece ise 11°C civarında olacak. 21 Ekim Salı günü hava biraz daha ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece ise 12°C tahmin ediliyor. 22 Ekim Çarşamba günü hava güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacaktır.

Mevsim geçişlerinde ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Bu durum, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların artmasına yol açabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Bol su içmek de önemlidir. Düzenli uyumak bağışıklığı destekler. Kalabalık ortamlardan kaçınmak hastalıkların yayılmasını önler. Hijyen kurallarına uyulmalı, bu da sağlığı korur. Hava koşullarına uygun giysi seçimi önemlidir. Ani ısı değişimlerine karşı korunmak gerekir. İnce katmanlarla giyinmek faydalı olacaktır.

Dışarı çıktığınızda şemsiye almayı unutmayın. Yağmurlu günlerde ıslanmaktan korur. Sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurun. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler seçilmelidir. Bu, sağlığınızı korur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi devam ettirmenize yardımcı olur.