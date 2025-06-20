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Balıkesir 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Balıkesir 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacaktır. Yağış ihtimali %20 civarındadır. Rüzgar hızı 6 km/sa civarındadır. Nem oranı %60 civarındadır.

21 Haziran Cumartesi günü de hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 17°C civarındadır. Yağış ihtimali yine %20 civarındadır. Rüzgar hızı 9 km/sa olarak beklenmektedir. Nem oranı %59 civarındadır.

22 Haziran Pazar günü hava durumu güneşli olarak devam edecektir. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında olacaktır. Yağış ihtimali %20 civarındadır. Rüzgar hızı 11 km/sa civarındadır. Nem oranı %57 civarındadır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 28-31°C arasında değişecektir. Gece sıcaklıkları ise 16-18°C civarında olacaktır. Yağış ihtimali %20-25 aralığında kalacaktır. Rüzgar hızları 6-11 km/sa arasında değişecek. Nem oranları %57-60 civarında olacaktır.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Geniş kenarlı şapka, UV korumalı giysiler ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması önlenmelidir.

Rüzgar hızlarının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar. Ancak, %60 civarında olan nem oranı hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bu nedenle, yaşlılar ve çocuklar gibi nemden olumsuz etkilenebilecek kişilerin, aşırı sıcak ve nemli ortamlardan uzak durmaları önem taşır.

Yağış ihtimalinin düşük olması açık hava etkinlikleri için avantaj yaratır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almayı sağlar.

Balıkesir'de 20-22 Haziran 2025 tarihlerinde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmaya özen göstermeleri gerekir. Ayrıca nemden olumsuz etkilenebilecek kişilerin gerekli önlemleri alması önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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