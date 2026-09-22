Son dakika | 3 öğrenci ameliyatta! Manisa'daki okul saldırısı sonrası yaralıların son durumu belli oldu: "Silahı dedesinin evinden almış"

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün okul saldırısı gerçekleşen Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında yetkilerden olaya ilişkin bilgi alan Bakan Tekin ile Bakan Çiftçi'yi Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve protokol karşıladı.
Bakanlar incelemelerinin ardından kameralar karşısına geçti. Saldırıyla ilgili detayları ve yaralı öğrencilerin son durumunu açıklayan Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:
DHA'nın aktardığına göre, Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda 2'si ağır şekilde olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı. H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.
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