Balıkesir 20 Kasım Perşembe hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 20 Kasım 2025'te hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %74 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 12.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri benzer koşullar devam edecek. Pazar günü ise havanın bulutlanması bekleniyor. Düşük sıcaklıklarla birlikte grip ve soğuk algınlığı riski artabilir. Güncel hava durumunu takip etmek önemli. İşte detaylar...

Balıkesir'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 11°C ile 18°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %74. Rüzgar hızı ise 12.7 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:02. Gün batımı saati ise 17:48.

Cuma günü hava durumu benzer şekilde bulutlu ve güneşli devam edecek. Sıcaklıkların 11°C ile 20°C arasında olması öngörülüyor. Cumartesi günü de hava koşulları aynı kalacak. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında değişecek. Pazar günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 8°C ile 18°C arasında seyredecek.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanızda yarar var. Yüksek nem oranıyla birlikte sabah saatlerinde sis oluşumu bekleniyor. Sis görüş mesafesini azaltabilir. Bu durum, trafik kazalarına yol açabilir.

Araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız. Rüzgar hızı orta seviyede olacağı için açık alanlarda rüzgar etkisi belirgin olabilir. Hafif yapılı yapılar için dikkatli olunması gerekir. Yüksek nem oranı ve düşük sıcaklıklar grip ve soğuk algınlığı riskini artırabilir. Ellerinizin sık sık yıkanması önemlidir. Kalabalık ortamlardan uzak durmalısınız.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmeniz faydalı olur. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız. Bu sayede olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürebilirsiniz.

